El Ejecutivo oficializó ajustes al estado de emergencia anunciado el 21 de octubre, con la publicación del Decreto Supremo N° 124-2025-PCM en una edición extraordinaria del boletín de Normas Legales.

Uno de los puntos principales es el refuerzo en la vigilancia de los establecimientos penitenciarios, donde se indica que “durante la declaratoria del Estado de Emergencia, el control de acceso a los establecimientos penitenciarios de Lima y Callao, de todas las personas, se realiza en presencia y con apoyo del personal policial y de las fuerzas armadas”.

El decreto también contempla la entrega de reconocimientos en Palacio de Gobierno al personal de las fuerzas integradas que destaque por sus aportes al cumplimiento de los objetivos del estado de emergencia.

Cabe mencionar que también se prevé otorgar incentivos a un integrante de las Fuerzas Armadas y a un miembro de la Policía Nacional que demuestren una labor sobresaliente, según lo establecido por las normas correspondientes.