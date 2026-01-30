El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil anunció que brindará atención al público el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero en diversas oficinas a nivel nacional.

La medida permitirá a los ciudadanos realizar trámites vinculados al DNI electrónico, así como recoger documentos ya tramitados.

Para el sábado 31 de enero, Reniec informó que estarán habilitadas 179 agencias en Lima y otras regiones del país, mientras que el domingo 1 de febrero se atenderá en un grupo específico de oficinas previamente definido por la entidad.

Cabe mencionar que cada sede contará con horarios diferenciados según su capacidad operativa.

La institución recomendó a los usuarios efectuar el pago correspondiente antes de acudir a las oficinas y verificar previamente el horario de atención. Asimismo, recordó la importancia de confirmar si la sede donde se realizó el trámite atenderá durante estas fechas y si el proceso se encuentra concluido.