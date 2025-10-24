El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) remitió al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el padrón electoral preliminar, elaborado con información actualizada hasta el 14 de octubre, cumpliendo así con el cronograma rumbo a las próximas elecciones generales.

Entre el 27 y el 31 de octubre, la entidad publicará las Listas del Padrón Inicial (LPI) en todo el país.

Según lo programado, el padrón preliminar será entregado al JNE el 13 de noviembre, mientras que el ente electoral tendrá como fecha límite el 13 de diciembre para aprobar la versión definitiva. En total, se registran 27 356 578 votantes aptos para participar en los comicios.

La jefa nacional del Reniec, Carmen Velarde, resaltó que se trata del “padrón electoral mejor depurado de la historia del Perú”, resultado del trabajo conjunto con diversas instituciones del Estado y del uso de herramientas tecnológicas para garantizar su precisión