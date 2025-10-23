El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, denunció que un grupo de operarios fueron amenazados por extorsionadores mientras realizaban trabajos de limpieza de los cauces de los ríos Rímac, Chillón y Lurín, como parte de las medidas preventivas frente a posibles lluvias e inundaciones.

El burgomaestre detalló que diez individuos armados, todos a bordo de un vehículo, llegaron al lugar y amedrentaron a los trabajadores de la Municipalidad de Lima.

“Cualquier evidencia tienen que compartan a las autoridades. El día de ayer tuvimos un acto de extorsión. Tenemos la placa de vehículo y estamos seguros que con las imágenes del alcalde distrital de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, nos ayudará”, señaló a la prensa.

“Tengo entendido que ellos pensaban que la maquinaria era tercerizada, pero es de la Municipalidad de Lima, alrededor de 50 máquinas que están dispuestas para la población. Estamos en plena investigación de este acto que va en contra de nuestros operarios”, agregó.

Reggiardo enfatizó que durante su gestión “no permitirá que organizaciones criminales interfieran con las labores públicas” y aseguró que los trabajos continuarán con normalidad a pesar de las amenazas.

Renzo Reggiardo asume como alcalde de Lima y promete combatir la inseguridad con trabajo conjunto

Renzo Reggiardo juró como nuevo alcalde metropolitano de Lima y en su primer mensaje centró su discurso en la lucha contra la inseguridad.

Desde la ceremonia de juramentación, exhortó al presidente de la República, José Jerí, a trabajar de manera coordinada con las autoridades locales para enfrentar este problema nacional.

“Sé que muchas familias viven con miedo y que la tranquilidad se ha ido perdiendo. Como alcalde, me comprometo a ejercer mi rol de liderazgo con firmeza y a trabajar con el Gobierno central para recuperar la paz que merecemos”, expresó Reggiardo, quien reafirmó que la seguridad será la prioridad de su gestión.

Durante su intervención, también reconoció la labor de su antecesor, Rafael López Aliaga, a quien calificó como “amigo y hermano” por las obras y programas sociales ejecutados en su gestión. Cerró su discurso con un mensaje optimista.