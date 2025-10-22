El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, se pronunció sobre la posible ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), cuyo plazo culmina el 31 de diciembre. El premier señaló que el Gobierno analiza la medida con cautela, dado el riesgo de que termine favoreciendo a sectores ilegales.

“El gran problema es que si se renueva el REINFO, puede convertirse en un incentivo para los mineros ilegales. Pero, por otra parte, la minería artesanal también necesita mayor tiempo para intentar formalizarse”, señaló Álvarez, al reconocer la complejidad del tema.

El titular de la PCM recordó que el Congreso tiene en evaluación proyectos como la Ley MAPE, iniciativa considerada esencial para reorganizar la actividad minera a pequeña escala. Además, advirtió que la actual estructura legal del país se ha quedado corta frente a las redes de corrupción y tráfico de insumos asociados a la minería informal.

Finalmente, Álvarez sostuvo que el Estado debe dejar sentadas las bases para una reforma minera integral en el próximo gobierno, pues la formalización vigente es casi inalcanzable para los pequeños productores debido a los más de 180 trámites requeridos.