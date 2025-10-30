El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, reiteró su pedido al Gobierno para que el expenal San Jorge sea transferido con el fin de trasladar a los vendedores informales del Cercado de Lima.

Durante una actividad realizada en Pueblo Libre, sostuvo que la cesión permitiría avanzar en el ordenamiento del centro histórico ante el incremento del comercio por la campaña navideña.

Reggiardo señaló que el predio había sido entregado al Poder Judicial, pero remarcó que no se ha ejecutado ninguna obra.

En sus declaraciones, indicó que el terreno permitiría concentrar a los ambulantes de zonas como Mesa Redonda y el Mercado Central, reduciendo riesgos como los incendios ocurridos recientemente.

“Queremos controlar el desorden y evitar más incendios”, afirmó al explicar que la medida busca ofrecer condiciones más seguras y formales para los comerciantes.