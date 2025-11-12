La empresa concesionaria Rutas de Lima advirtió, mediante un comunicado, que en un plazo de tres semanas podría verse imposibilitada de continuar operando en las vías bajo su administración, debido a la orden judicial que mantiene suspendido de manera indefinida el cobro de peajes en Villa y Punta Negra, lo que ha generado la pérdida total de sus ingresos.

“La operación de las vías concesionadas depende exclusivamente de los recursos generados a través del cobro de peajes, siendo que las decisiones emitidas por distintas entidades del Estado peruano, así como los reiterados y graves incumplimientos de la MML, han ocasionado que, a la fecha, RDL prácticamente no cuente con ingresos”, señala el pronunciamiento de la empresa.

Además, Rutas de Lima informó que, en los últimos 21 meses, ha registrado una generación de caja negativa superior a los S/200 millones. Por ese motivo, la empresa espera que la medida judicial sea revertida en el más breve plazo.

La semana pasada, el Poder Judicial dispuso que Rutas de Lima suspenda el cobro de peajes en las garitas de Villa y Punta Negra, “bajo apercibimiento de aplicarse sanciones de multa consecutiva, en caso de incumplimiento”.

La medida fue dispuesta luego de que la concesionaria reanudara el cobro del peaje tras haber apelado la sentencia judicial que suspendía el pago de la tarifa en el tramo sureño.