Rutas de Lima anunció que reanudó el cobro de peajes en las unidades de Villa y Punta Negra después de apelar la sentencia que ordenaba suspender la operación en el tramo sur de la Panamericana.

Según la empresa, al interponerse el recurso, los efectos de la resolución quedan suspendidos hasta que esta sea definitiva.

La concesionaria recordó que, tras ser notificada de la sentencia, decidió detener temporalmente el cobro en todas las estaciones del tramo sur como medida de resguardo para sus trabajadores y usuarios mientras evaluaba sus opciones legales. Asimismo, remarcó que la sentencia “no tiene efectos inmediatos”.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 22 del Código Procesal Constitucional, la apelación presentada permite que el cobro se restablezca mientras el caso es revisado por una instancia superior. Por ello, la compañía inició nuevamente la operación desde las 00:00 horas del domingo 2 de noviembre de 2025.

Rutas de Lima exhortó a las autoridades a respetar el marco legal y evitar acciones que generen tensión en la zona, al señalar la presencia reciente de representantes políticos en los puntos de peaje.