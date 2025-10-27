Durante la primera semana del estado de emergencia, la Policía Nacional del Perú realizó un operativo en San Juan de Lurigancho (SJL) que culminó con la detención de al menos 20 personas.

La intervención, desarrollada en la avenida Canto Grande, contó con la presencia del presidente José Jerí, quien supervisó personalmente las acciones de control en una de las zonas con mayores índices de criminalidad de la capital.

El operativo tuvo lugar en un local donde se desarrollaba una fiesta con decenas de asistentes, pese a las restricciones vigentes.

Fotos:@photo.gec

Fotos:@photo.gec

Agentes policiales intervinieron el establecimiento y trasladaron a los participantes —entre hombres y mujeres— a la comisaría del sector para su identificación. Según el reporte oficial, la intervención se realizó sin mayores incidentes.

Fotos:@photo.gec

Fotos:@photo.gec

La presencia del mandatario en el operativo formó parte de su recorrido nocturno por distintos distritos de Lima, en el marco de las medidas adoptadas durante el estado de emergencia.

En estas acciones, el presidente buscó verificar el despliegue de las fuerzas del orden y el cumplimiento de las disposiciones de seguridad.

Antes de llegar a SJL, José Jerí visitó las centrales de monitoreo de los distritos de Surco y Comas. En el primero, fue recibido por el alcalde Carlos Bruce y recorrió las instalaciones desde donde se controlan las cámaras de vigilancia y el Serenazgo.

Fotos:@photo.gec

Fotos:@photo.gec

Más tarde, en Comas, se reunió con el alcalde Ulises Villegas y supervisó la labor de la unidad Los Halcones, dedicada al patrullaje motorizado.