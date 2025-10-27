Un hombre fue baleado tras resistirse al robo de su celular mientras caminaba con su pareja por la avenida Pedro Miotta, en San Juan de Miraflores. El asalto, perpetrado por dos raqueteros, fue grabado por una cámara de seguridad y es investigado por la Policía Nacional.

En el video se observa a la pareja caminando cuando un sujeto con mascarilla los intercepta y los amenaza con un arma. La mujer logra alejarse, pero su acompañante forcejea con el delincuente, informó América Noticias.

Durante el enfrentamiento aparece un segundo sujeto a bordo de una motocicleta. El agresor intenta escapar hacia él, pero la víctima lo sigue. En ese momento, el asaltante dispara dos veces y hiere al hombre en la rodilla y el tobillo antes de huir por la Panamericana Sur en sentido contrario.

Vecinos auxiliaron al herido, quien fue trasladado al Hospital María Auxiliadora. Los médicos informaron que las lesiones fueron atendidas a tiempo y no comprometieron órganos vitales. La víctima fue dada de alta horas después, aunque deberá guardar reposo por las heridas causadas por los disparos.

Los residentes de la zona denunciaron que los robos son constantes pese a las medidas de seguridad que implementaron meses atrás.

El video del ataque ya fue entregado al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Juan de Miraflores. Los agentes revisan otras cámaras de seguridad para identificar a los dos responsables y rastrear su ruta de escape.