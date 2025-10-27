Ocho personas resultaron heridas tras el choque entre una combi de transporte público y un tráiler en el límite entre los distritos de Punta Negra y San Bartolo, a la altura del kilómetro 51 de la antigua Panamericana Sur.

El accidente ocurrió alrededor de las 3:00 p.m. de este domingo, cuando la unidad de la empresa Emtransapel, que cubre la ruta Lurín–San Bartolo, se desplazaba con dirección al sur.

De acuerdo con la información preliminar, las causas del siniestro aún son materia de investigación por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP), debido a que en la zona no hay cámaras de seguridad que permitan esclarecer cómo se produjo la colisión.

Cuatro unidades de bomberos, una ambulancia del Samu, así como agentes del Serenazgo y efectivos policiales acudieron al lugar para atender la emergencia y evacuar a los pasajeros. Según reportó RPP, tres de los heridos presentan lesiones de gravedad, entre ellas fracturas y traumatismos craneales.

Asimismo, una mujer embarazada fue trasladada a un centro médico cercano para su evaluación, mientras que el resto de los afectados sufrió contusiones leves y recibió atención en la posta médica del distrito. En tanto, las tres personas que viajaban en el tráiler resultaron ilesas.

El impacto dejó la combi severamente dañada. El conductor de la unidad, que quedó atrapado entre los fierros del vehículo, fue rescatado por los bomberos y posteriormente conducido a la comisaría de Punta Negra para brindar su testimonio. El chofer del tráiler también se encuentra declarando ante las autoridades.