Buena noticia para los usuarios del corredor Rojo. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que los pasajeros podrán recibir la devolución del 50 % del costo de su pasaje.

Esta medida busca aliviar el gasto diario de transporte de miles de limeños, especialmente de escolares y universitarios.

¿Cómo funciona el beneficio?

Según informó la entidad, el personal de la empresa se encargará de recargar automáticamente en la tarjeta del usuario la mitad del monto pagado. Gracias a ello, los estudiantes podrán viajar pagando solo S/ 1.20 o S/ 0.60.

La promoción estará disponible todos los días, de lunes a domingo, entre las 6 a. m. y las 8 p. m., y beneficiará a más de 1 800 pasajeros que utilizan este servicio de manera habitual.

¿En qué rutas aplica?

La ATU precisó que la devolución será válida únicamente para las rutas 201, 206 y 209, que parten del Callao o San Miguel y culminan en el paradero Gregorio Escobedo, en Jesús María.

También se incluye la ruta 204, que conecta San Miguel con el paradero Brasil, en Magdalena del Mar.

El beneficio se aplica solo en el sentido oeste-este, es decir, desde el Callao o San Miguel hacia distritos como Ate o La Molina, y está disponible únicamente para quienes paguen con las tarjetas del Metropolitano o Lima Pass.