En la Asociación Señor de los Milagros, del distrito de San Martín de Porres, un hombre fue atacado a balazos por un presunto sicario la tarde del último sábado.

El atacante, que llegó acompañado de otras dos personas, lo interceptó cuando salía de una bodega y abrió fuego en repetidas ocasiones, dejándolo gravemente herido.

De acuerdo con las primeras informaciones, tres sujetos ingresaron por el pasaje principal del barrio y, al identificar a su objetivo, uno de ellos aceleró el paso y abrió fuego. A causa de la ráfaga de disparos, varios proyectiles impactaron contra una vivienda contigua y un vehículo estacionado.

Debido a la falta de precisión del atacante, la víctima logró esquivar los primeros disparos; sin embargo, el presunto delincuente persistió y continuó atacándolo hasta herirlo por la espalda. Tras cumplir su cometido, el agresor escapó hacia la avenida Los Alisos junto a sus cómplices.

Tras el ataque, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) acudieron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes. Las autoridades revisarán las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona con el fin de identificar a los responsables.

La víctima permanece internada en un hospital cercano, donde recibe atención médica por las heridas de bala que sufrió. No se han brindado detalles sobre su estado de salud. En tanto, la bodega donde ocurrió el ataque no interrumpió sus actividades y continúa atendiendo con normalidad.