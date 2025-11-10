Más de 10 unidades de bomberos trabajan para controlar el siniestro registrado en la avenida Los Mangos 169, en Canto Grande, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

Hasta el lugar llegaron 11 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, que luchan por controlar las intensas llamas y evitar que el fuego se propague a viviendas y negocios aledaños.

De acuerdo con el reporte preliminar, el siniestro, catalogado como de código 3 por su peligrosidad, ocurre a pocos metros del colegio Innova School, lo que generó alarma en los vecinos de la zona.

Hasta el momento, no se ha reportado víctimas, pero sí pérdidas materiales. Las causas del incendio son materia de investigación.

Tras la llegada de la Policía que acordonó la zona, a fin de evitar el ingreso de transeúntes, la avenida El Sol también ha sido cerrada en su totalidad al tránsito vehicular para que los bomberos puedan trabajar hasta controlar la emergencia.

Las autoridades han exhortado a la población a mantener la calma, alejarse de la zona y facilitar el trabajo de los bomberos.