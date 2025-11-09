La noche del domingo, un mototaxista identificado como Jaime Quispe Castañeda, de 33 años, fue asesinado a balazos en el distrito de Ate. El hecho ocurrió en la calle Nuevo Amanecer, cerca de la huaca de Puruchuco, donde la Policía halló catorce casquillos de bala esparcidos alrededor del cuerpo de la víctima.

Según Latina Noticias, los testigos indican que el ataque fue perpetrado por sujetos que arribaron en dos motocicletas, una lineal y otra de color rojo. Los agresores dispararon en reiteradas ocasiones contra el mototaxista antes de huir a toda velocidad del lugar. Uno de los proyectiles incluso impactó en la puerta metálica de un domicilio.

La madre de la víctima acudió al lugar del crimen y, entre lágrimas, afirmó que su hijo era un hombre tranquilo y dedicado a su trabajo. Asimismo, descartó que haya sido víctima de extorsión o cobro de cupos.

Los vecinos de la calle Nuevo Amanecer denunciaron la escasa presencia policial en la zona y la falta de patrullaje constante por parte del serenazgo.

Agentes de criminalística acordonaron la zona y recolectaron 14 casquillos de bala, además de otras evidencias que serán analizadas por peritos balísticos. La Policía también revisa las cámaras de seguridad cercanas que habrían registrado la llegada y fuga de los atacantes, imágenes que serán clave para identificar a los responsables del homicidio.