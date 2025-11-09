Un delincuente que asaltó a una pareja y les robó su vehículo terminó herido tras enfrentarse con agentes de la Policía Nacional en la cuadra 5 del jirón Ascope, en el distrito del Cercado de Lima.

De acuerdo con información de RPP, las víctimas señalaron que el asalto se produjo horas antes en el distrito de Los Olivos. Tras alertar a la PNP, los agentes rastrearon el vehículo a través del sistema GPS, que permitió ubicarlo con precisión en el jirón Ascope.

Al llegar al lugar, los policías sorprendieron a los delincuentes trasladando objetos del vehículo robado hacia otro automóvil. Al intentar intervenirlos, los sujetos abrieron fuego contra los agentes, desatándose un enfrentamiento que dejó a uno de los asaltantes herido y al otro, detenido.

El delincuente herido fue trasladado al Hospital Arzobispo Loayza, donde permanece con pronóstico reservado, mientras que su cómplice fue llevado a la comisaría de Monserrat. Además, el vehículo robado fue recuperado por la Policía.

Peritos de criminalística acudieron al lugar para realizar las diligencias de ley y encontraron más de 15 casquillos de bala en la escena. Asimismo, tanto el vehículo robado como el automóvil utilizado por los delincuentes fueron trasladados al Departamento de Investigación Criminal, donde se continuará con las investigaciones.

A raíz del incidente, la Policía no descarta que ambos detenidos integren una organización criminal dedicada al robo de vehículos en distintas zonas de la capital.