En lo que va de este 2025, la Policía estima que el 50% de negocios en Lima han sido afectados por la delincuencia, entre robos y extorsiones, generando pérdidas diarias de hasta S/ 450,000.

En San Juan de Miraflores, dos delincuentes armados asaltaron una panadería en la que se encontraban varios clientes, entre ellos dos menores de edad junto a sus padres. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que los hampones evitaron que alguien escapara y, bajo amenaza de disparar, despojaron a todos de sus pertenencias.

Los niños se refugiaron en los brazos de sus padres mientras los ladrones tomaban el dinero de la caja y las ganancias del día. Los administradores señalaron que es la sexta vez que este negocio es blanco de asaltos.

Ante esta situación, los dueños exigieron mayor presencia policial en la zona, que a pesar de ser un espacio comercial, aseguran que se encuentra expuesta al accionar criminal.