Miles de jóvenes acudieron a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) para rendir la primera jornada de su proceso de admisión 2027-I.

El ingreso a la ciudad universitaria culminó a las 8:30 a. m., hora en que se cerraron las puertas para dar paso a la evaluación.

La prueba de esta jornada está dirigida a quienes buscan ingresar a las áreas de Ciencias Económicas y de la Gestión, Humanidades, y Ciencias Jurídicas y Sociales. Para todo el proceso, la universidad dispone de 2.581 plazas distribuidas en 82 escuelas profesionales.

Cabe mencionar que la segunda fecha del examen se realizará mañana para postulantes a Ciencias Básicas e Ingeniería.

La rectora Jeri Ramón Ruffner recorrió las instalaciones para supervisar las condiciones en las que se desarrolla la evaluación. El proceso también cuenta con la presencia de representantes del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la Policía, además de personal de seguridad desplegado dentro del campus.