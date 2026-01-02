Un hombre identificado como Bryan Mesías fue víctima de un violento ataque con arma blanca mientras se desplazaba en bicicleta por el distrito de San Martín de Porres.

El hecho ocurrió el último jueves alrededor de las 2:30 de la tarde, en la asociación de vivienda Escobiti, cuando la víctima se dirigía a visitar a sus padres por las celebraciones de Año Nuevo y se encontraba acompañado por su hija de nueve años.

En las imágenes de las cámaras de seguridad difundidas por América Noticias, se observa al agresor, sin polo y portando un cuchillo, interceptando a Bryan Mesías a plena luz del día.

Pese a que el padre de familia intentó huir acelerando su marcha, el sujeto logró alcanzarlo y herirlo, provocando su caída junto a la menor.

Vecinos y personal de Serenazgo acudieron rápidamente para auxiliar al herido, quien fue trasladado de emergencia a una clínica local.

Tras una breve persecución, agentes del Serenazgo capturaron al atacante, quien aún tenía el arma blanca en su poder, y lo trasladaron a la comisaría Sol de Oro.