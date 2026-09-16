Wilmer Martínez Sánchez, conductor del bus interprovincial que resultó herido durante un ataque armado registrado anoche en San Martín de Porres, permanece en estado crítico en la Clínica Jesús del Norte.

En declaraciones a RPP, los familiares informaron que el chofer recibió un disparo en la zona del estómago, por lo que los médicos evalúan trasladarlo a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

“Es un chico tranquilo, solamente se dedicaba a trabajar y llevar el pan de cada día a sus hijos. Él tiene dos hijos a quienes mantener y mira lo que ha pasado. Esto ya es demasiado. Hasta cuándo la presidenta no va a sacar al Ejército, a la Policía. Ya estamos cansados de todo esto, señorita”, indicó la tía del conductor.

Como se recuerda, un bus interprovincial de la empresa Allinbus fue atacado a balazos la noche del martes en la avenida Alfredo Mendiola, en el distrito de San Martín de Porres.

De acuerdo con fuentes consultadas por dicho medio, el vehículo, que trasladaba a varios pasajeros, fue interceptado por dos sujetos armados, quienes abrieron fuego en reiteradas ocasiones contra la cabina del conductor.

Los compañeros del chofer herido informaron que en las próximas horas anunciarán las medidas que adoptarán tras el ataque. Los trabajadores de Allinbus señalaron que el atentado se produjo en un tramo que, según indicaron, forma parte de un corredor seguro proporcionado por la Policía Nacional del Perú (PNP).