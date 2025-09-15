La suboficial Luisa Quispe, de 30 años, fue embestida durante un operativo en el límite con Los Olivos. La unidad fue hallada, pero el chofer sigue prófugo. (Captura de América Noticias)
La suboficial Luisa Quispe, de 30 años, fue embestida durante un operativo en el límite con Los Olivos. La unidad fue hallada, pero el chofer sigue prófugo. (Captura de América Noticias)

Una suboficial de la Policía de Tránsito fue atropellada por una miniván durante un operativo en San Martín de Porres, en el límite con Los Olivos. El conductor se dio a la fuga, dejando a la agente herida en plena vía.

La víctima fue identificada como Luisa Quispe Álvarez, suboficial de segunda de 30 años. Según testigos, la agente realizaba intervenciones a vehículos cuando la miniván, que había pasado la luz roja, la embistió violentamente.

El accidente ocurrió en la avenida Próceres de Huandoy, a pocos metros de la avenida Solidaridad. La policía había detenido a un chofer por circular con lunas polarizadas sin permiso cuando fue impactada. Vecinos detallaron que el operativo también buscaba sancionar a conductores que giraban sin encender las luces direccionales.

Tras el atropello, serenos y policías auxiliaron a la agente y la trasladaron en una camioneta del Serenazgo al Hospital de la Policía, donde ingresó con contusiones y dificultad para respirar. Los médicos informaron que se encuentra estable y en proceso de recuperación.

Horas después, la miniván fue encontrada en la vivienda de su propietaria, quien declaró que su hijo conducía el vehículo y que, tras el accidente, se estrelló y escapó sin dar explicaciones. La unidad fue trasladada a la comisaría de Pro mientras el presunto responsable permanece prófugo.

El caso ha generado indignación entre los vecinos, quienes denunciaron la imprudencia constante de algunos choferes y pidieron mayor seguridad en los operativos de tránsito. La Policía Nacional continúa con las investigaciones para ubicar al conductor.

TE PUEDE INTERESAR

TAGS RELACIONADOS