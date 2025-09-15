Una suboficial de la Policía de Tránsito fue atropellada por una miniván durante un operativo en San Martín de Porres, en el límite con Los Olivos. El conductor se dio a la fuga, dejando a la agente herida en plena vía.

La víctima fue identificada como Luisa Quispe Álvarez, suboficial de segunda de 30 años. Según testigos, la agente realizaba intervenciones a vehículos cuando la miniván, que había pasado la luz roja, la embistió violentamente.

El accidente ocurrió en la avenida Próceres de Huandoy, a pocos metros de la avenida Solidaridad. La policía había detenido a un chofer por circular con lunas polarizadas sin permiso cuando fue impactada. Vecinos detallaron que el operativo también buscaba sancionar a conductores que giraban sin encender las luces direccionales.

Tras el atropello, serenos y policías auxiliaron a la agente y la trasladaron en una camioneta del Serenazgo al Hospital de la Policía, donde ingresó con contusiones y dificultad para respirar. Los médicos informaron que se encuentra estable y en proceso de recuperación.

Horas después, la miniván fue encontrada en la vivienda de su propietaria, quien declaró que su hijo conducía el vehículo y que, tras el accidente, se estrelló y escapó sin dar explicaciones. La unidad fue trasladada a la comisaría de Pro mientras el presunto responsable permanece prófugo.

El caso ha generado indignación entre los vecinos, quienes denunciaron la imprudencia constante de algunos choferes y pidieron mayor seguridad en los operativos de tránsito. La Policía Nacional continúa con las investigaciones para ubicar al conductor.

