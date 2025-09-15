La organización criminal conocida como “Los Occidentales” o “D.E.S.A II” fue desarticulada tras evidenciarse que operaban con sicarios inscritos en planillas dentro de una empresa fachada llamada Representaciones CJ 2021 EIRL, que utilizaban para lavar dinero obtenido mediante extorsiones a empresas de transporte.

Así lo reveló un informe de “Punto Final”, que da cuenta que el líder de la banda criminal, Jhorman Barrios Martínez, vivía una vida de lujos financiada con dinero ilícito, mientras que la empresa fachada hizo movimientos millonarios entre noviembre de 2024 y marzo de 2025, ocultando el origen del dinero a través de testaferros.

La organización criminal imponía un régimen de violencia extrema en Lima Norte, extorsionando a choferes de diversas empresas, a quienes controlaban infiltrándose en sus grupos de WhatsApp para exigir cupos diarios.

Los cobros se realizaban en efectivo, billeteras electrónicas y depósitos, coordinados por un sistema con representantes encargados de recolectar el dinero y un equipo de sicarios encargado de la intimidación y ataques a quienes se negaban a pagar.

Según el dominical, el flujo del dinero de la extorsión era rastreado mediante operaciones financieras, con transferencias que partían de cuentas en Perú y pasaban por Ecuador, Colombia y Venezuela antes de regresar al país en forma de divisas.

El esquema permitió financiar la red de sicarios y los lujos de sus líderes, desnudando una sofisticada estructura criminal tanto en violencia como en finanzas ilícitas.

La captura de los cabecillas expuso este mecanismo y plantea un reto para evitar la repetición de estos actos en la región.