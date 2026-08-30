Miles de devotos forman largas filas desde las primeras horas de este domingo 30 de agosto para rendir homenaje a Santa Rosa de Lima, patrona del Perú, en su santuario ubicado en el Cercado de Lima.

Las autoridades estiman que la jornada podría convocar a por lo menos 50 mil personas, una afluencia comparable con la capacidad de un estadio.

Misas cada hora en el santuario de Santa Rosa de Lima

Las celebraciones litúrgicas se desarrollan durante toda la jornada. De acuerdo con la información difundida para este 30 de agosto, las misas se realizan cada hora desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

Debido a la gran cantidad de asistentes, las autoridades han establecido circuitos diferenciados para quienes acuden a las misas y para quienes desean visitar el tradicional Pozo de los Deseos.

Horario para ingresar al Pozo de los Deseos

El acceso al Pozo de los Deseos está habilitado desde las 6:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. de este domingo.

El ingreso se realiza por la primera cuadra de la avenida Tacna, mediante una puerta provisional habilitada debido a las obras que se ejecutan en la zona.

Desde allí, los fieles son conducidos mediante un sendero delimitado con barreras hasta el pozo. La salida se realiza por el jirón Conde de Superunda, según el circuito dispuesto para evitar cruces entre los asistentes.

Ruta exclusiva para quienes asisten a las misas

El segundo circuito peatonal está destinado exclusivamente a las personas que acudirán a las celebraciones religiosas dentro del templo.

La fila se organiza desde el lado del Rímac hacia la avenida Tacna. Tras culminar la misa, los asistentes salen por la puerta principal del santuario y retornan hacia la misma avenida.

América Noticias informó que esta organización busca mantener separados ambos flujos de personas y reducir el riesgo de aglomeraciones.

Cierres y desvíos vehiculares en el Centro de Lima

La presencia masiva de fieles también ha obligado a establecer restricciones vehiculares alrededor del santuario.

Para las actividades religiosas se dispuso el cierre parcial de dos carriles de la avenida Tacna, en sentido norte-sur, entre el jirón Conde de Superunda y el jirón Callao, desde las 5:00 a.m. hasta las 10:40 p.m.

En caso de que la afluencia obligue a cerrar totalmente ese tramo, las autoridades aplicarán un plan alternativo de desvíos.

Autoridades recomiendan acudir sin vehículo

El coronel PNP Marcial Flores, jefe de la DIPOPUS Centro 1, recomendó a los asistentes acudir al santuario sin vehículo particular debido a que el perímetro tendrá prioridad peatonal.

Para la seguridad del evento se dispuso la participación de alrededor de 120 agentes de la Policía Nacional del Perú y aproximadamente mil trabajadores municipales, distribuidos en cuatro turnos.

Además, se implementó un puesto del Centro de Operaciones de Emergencia Regional para atender casos de personas extraviadas y se anunció el uso de drones con altavoces como apoyo para localizar rápidamente a niños o adultos mayores separados de sus familias.