Este sábado, 1 de noviembre, la imagen del Señor de los Milagros realizará su sexto y último recorrido procesional del año por las calles del Centro de Lima.
La Hermandad del Señor de los Milagros informó que la salida está programada para el mediodía, momento en el que se prevé la presencia masiva de fieles.
El recorrido iniciará en el Santuario de Las Nazarenas, desde donde el anda avanzará por la avenida Tacna. Luego tomará el jirón Callao, continuará por el jirón Chancay y seguirá por la avenida Emancipación en su trayecto habitual de despedida.
Tras completar ese tramo, la sagrada imagen retornará a la avenida Tacna para encaminarse nuevamente hacia el Santuario de Las Nazarenas. Allí permanecerá resguardada hasta su próxima salida, como parte de la tradición que marca el cierre del mes morado.
