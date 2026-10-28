La avenida Tacna, Nicolás de Piérola y Alfonso Ugarte forman parte de la ruta que sigue este miércoles 28 de octubre el Señor de los Milagros, cuya procesión también llegará al Hospital Arzobispo Loayza.

La imagen partió del Santuario de las Nazarenas a las 6:00 a. m., acompañada por miembros de su hermandad y devotos que participan en las actividades religiosas del Mes Morado.

El recorrido de esta cuarta salida procesional comprende calles del Centro Histórico de Lima y el distrito de Breña. Entre las vías incluidas también figuran las avenidas Venezuela y Garcilaso de la Vega.

🔴 SEÑOR DE LOS MILAGROS 2026 EN VIVO | RECORRIDO HOY 28 DE OCTUBRE EN LIMA

Según el recorrido oficial difundido por la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas, la procesión avanza por las siguientes vías:

Mapa del cuarto recorrido procesional de 2026, difundido por la Hermandad.

Santuario de las Nazarenas, punto de partida. Avenida Tacna. Avenida Nicolás de Piérola. Jirón Cañete. Avenida Alfonso Ugarte, con visita al Hospital Arzobispo Loayza. Avenida Venezuela. Jirón Varela. Avenida Bolivia. Avenida Garcilaso de la Vega. Avenida Tacna, para retornar al Santuario de las Nazarenas.