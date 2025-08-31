La noche del sábado, un nuevo atentado sacudió al Callao. Moises Mere Ruiz, alias “Loco Mere”, fue asesinado en la cuadra cuatro del jirón Huascar, en el distrito de La Perla, cuando se encontraba dentro de su vehículo junto a su esposa y su hija de apenas un año, según informó América Noticias.

De acuerdo con testigos, Mere estaba a punto de estacionar su automóvil cuando un sicario se acercó y disparó en siete ocasiones a quemarropa. Vecinos auxiliaron a la víctima y la trasladaron al hospital Daniel Alcides Carrión, donde solo se certificó su deceso. Su esposa e hija resultaron ilesas, aunque el ataque generó alarma entre los residentes de la zona.

¿Quién era Moises Mere Ruiz?

Mere Ruiz era considerado por las autoridades como el brazo legal de la organización criminal Barrio King, liderada por Gerson Gálvez Calle, alias “Caracol”, actualmente recluido con una condena de 35 años de prisión por narcotráfico.

Su rol habría sido clave en el contacto con jueces y fiscales, facilitando beneficios judiciales y evitando detenciones a miembros de la banda, que durante años controló el cobro de cupos, extorsiones y sicariatos en el Callao.

La División de Investigación Criminal del Callao maneja la hipótesis de un ajuste de cuentas entre organizaciones rivales. El asesinato de Mere sería un golpe directo a la estructura de Barrio King y un mensaje a sus integrantes.

Las autoridades revisan cámaras de seguridad y recogen testimonios de vecinos para identificar al sicario y a los autores intelectuales del crimen.

