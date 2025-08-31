Los afiliados a las AFP volverán a las calles este domingo 31 de agosto para exigir al Congreso la aprobación del octavo retiro de fondos previsionales. La concentración está prevista desde las 8:00 a. m. en el cruce de la Carretera Central con la Av. Andrés Avelino Cáceres, en Ate.

La movilización busca presionar a la Comisión de Economía, presidida por Fuerza Popular, que hasta ahora no ha priorizado los más de 20 proyectos sobre liberación de fondos. Entre ellos figura la propuesta del congresista José Luna, que plantea un retiro de hasta 4 UIT.

No obstante, bancadas como Acción Popular, además del MEF y la SBS, se oponen a nuevas liberaciones bajo el argumento de defender la reforma previsional. Pese a ello, los organizadores sostienen que la marcha responde a la crisis económica y al desempleo que golpea a miles de trabajadores.

Además, los convocantes exigen el cumplimiento de la Ley 31279, que reconoce un bono a quienes migraron de la ONP al Sistema Privado de Pensiones. Según afirman, no se trata de subsidios, sino de aportes legítimos que el Estado aún no reconoce.