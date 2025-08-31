El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció que viajará a mediados de setiembre al Vaticano (Roma) para reunirse con el papa León XIV, de origen peruano.
Durante la visita, el burgomaestre informó que le entregará las llaves de la ciudad de Lima y un varayoc, como símbolo de respeto y reconocimiento, además de invitarlo oficialmente a visitar la capital.
Según detalló, ya se vienen realizando las coordinaciones necesarias para concretar la llegada del pontífice al país.
El anuncio fue hecho en Huaycán, distrito de Ate, durante la colocación de la primera piedra del Programa Agua de Emergencia, impulsado por la Fundación en coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima.
La noticia generó gran expectativa y fue recibida con aplausos por los vecinos presentes, quienes celebraron la posibilidad de contar con la visita del papa León XIV al Perú.
