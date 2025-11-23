Un conductor identificado como Omar Rodríguez Franco fue atacado a balazos por presuntos sicarios mientras se desplazaba junto a su hijo por la avenida Yahuar Huaca, en el distrito de Villa María del Triunfo.

A pesar de las heridas, logró continuar manejando hasta las inmediaciones de la estación Pumacahua del Metro de Lima, donde pidió ayuda.

Rodríguez fue auxiliado por personal de Serenazgo del distrito, que lo trasladó de inmediato al Hospital María Auxiliadora para recibir atención de emergencia.

Cabe precisar, que afortunamente su hijo no resultó herido. El vehículo gris de placa AZF-131 presenta varios impactos de bala, tanto en las ventanas posteriores como en el parabrisas.

Los agresores escaparon en una motocicleta tras perpetrar el atentado.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para recoger evidencias y avanzar con las investigaciones que permitan identificar a los responsables.