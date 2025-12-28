El sismo de magnitud 6.0 ocurrido la noche del último sábado, con epicentro en Chimbote, encendió las alarmas entre los vecinos de Barrios Altos, en el Cercado de Lima, debido a la antigüedad y fragilidad de muchas viviendas del sector.

El movimiento telúrico, que también se sintió con intensidad en Lima y regiones como Piura, Cajamarca, Lambayeque y Huánuco, generó temor entre los residentes, quienes advierten que gran parte de las casas están construidas con adobe y quincha, materiales vulnerables ante sismos de gran magnitud.

“Uno tiene miedo. Las casas son antiguas, son ya de quincha”, señaló una vecina a RPP.

Viviendas vulnerables y preparación vecinal

Otros residentes coincidieron en la preocupación. “La mayoría de casas son de adobe, de quincha. Por eso tenemos miedo, aunque felizmente esta vez no pasó nada”, comentó otra ciudadana.

Ante la posibilidad de un sismo mayor, los vecinos indicaron que mantienen lista una mochila de emergencia, considerada clave para la supervivencia durante desastres naturales. “Mi país es sísmico, hay que estar prevenidos”, expresó una moradora a RPP.

Zonas de Lima con mayor riesgo sísmico

Especialistas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento advirtieron a inicios de este año que Barrios Altos es una de las zonas de Lima con mayor riesgo ante un movimiento telúrico, debido al tipo de suelo y a la antigüedad de las edificaciones.

Además de Barrios Altos, los distritos considerados más vulnerables frente a un sismo de gran magnitud son:

Ventanilla

Puente Piedra

Los Olivos

Rímac

San Juan de Lurigancho

Ate

Villa María del Triunfo

San Juan de Miraflores

Villa El Salvador

Cercado de Lima

Las autoridades reiteraron la importancia de reforzar las viviendas, respetar las normas de construcción y mantener planes de evacuación y mochilas de emergencia ante la alta sismicidad del país.