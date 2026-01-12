Un sismo de magnitud 4.2 se registró la madrugada de este domingo 12 de enero de 2026 frente a la costa de Chimbote, en la región Áncash, según el reporte oficial del Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

De acuerdo con el boletín IGP/CENSIS/RS 2026-0030, el evento ocurrió a las 05:50:03 a. m. (hora local) y tuvo una profundidad de 41 kilómetros, característica de los sismos intermedios que suelen sentirse de manera moderada en la superficie.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0030

Fecha y Hora Local: 12/01/2026 05:50:03

Magnitud: 4.2

Profundidad: 41km

Latitud: -9.09

Longitud: -79.25

Intensidad: II-III Chimbote

Referencia: 73 km al O de Chimbote, Santa - Áncash — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) January 12, 2026

Epicentro frente a la costa de Áncash

El epicentro fue localizado a 73 kilómetros al oeste de Chimbote, en la provincia del Santa, con coordenadas latitud -9.09 y longitud -79.25.

El IGP informó que el movimiento fue percibido con intensidad II–III en Chimbote, lo que implica una sensación leve a moderada por la población, principalmente en interiores.

Sin daños reportados

Hasta el momento, no se han reportado daños personales ni materiales como consecuencia del sismo. Las autoridades recuerdan que el Perú se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica del mundo.

El IGP recomienda a la población mantener la calma y tener siempre lista una mochila de emergencia, así como identificar zonas seguras dentro y fuera de las viviendas.