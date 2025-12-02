El Centro Sismológico Nacional del IGP registró un sismo de magnitud 4.6 este martes 2 de diciembre de 2025, a las 11:41:41 a. m. (hora local). El epicentro se ubicó a 56 kilómetros al suroeste de Bellavista, en la Provincia Constitucional del Callao.

Según el reporte IGP/CENSIS/RS 2025-0786, el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 44 kilómetros, con una intensidad III-IV en Bellavista, lo que significa que fue moderadamente percibido por la población de la zona costera.

REPORTE SÍSMICO

Coordenadas y características del evento

El sismo se localizó en las coordenadas:

Latitud: -12.40

-12.40 Longitud: -77.52

-77.52 Profundidad: 44 km

Las intensidades reportadas por el IGP indican que el movimiento pudo sentirse con claridad en viviendas y edificaciones cercanas, sin reportes inmediatos de daños.

Monitoreo permanente

El IGP recordó que el territorio peruano se encuentra en una zona de alta actividad sísmica, por lo que recomienda a la ciudadanía mantener siempre un plan familiar de emergencia, identificar zonas seguras y participar en simulacros oficiales.

Hasta el momento, no se ha informado de daños personales o materiales asociados al sismo.

