El Centro Sismológico Nacional del IGP registró un sismo de magnitud 4.6 este martes 2 de diciembre de 2025, a las 11:41:41 a. m. (hora local). El epicentro se ubicó a 56 kilómetros al suroeste de Bellavista, en la Provincia Constitucional del Callao.
Según el reporte IGP/CENSIS/RS 2025-0786, el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 44 kilómetros, con una intensidad III-IV en Bellavista, lo que significa que fue moderadamente percibido por la población de la zona costera.
Coordenadas y características del evento
El sismo se localizó en las coordenadas:
- Latitud: -12.40
- Longitud: -77.52
- Profundidad: 44 km
Las intensidades reportadas por el IGP indican que el movimiento pudo sentirse con claridad en viviendas y edificaciones cercanas, sin reportes inmediatos de daños.
Monitoreo permanente
El IGP recordó que el territorio peruano se encuentra en una zona de alta actividad sísmica, por lo que recomienda a la ciudadanía mantener siempre un plan familiar de emergencia, identificar zonas seguras y participar en simulacros oficiales.
Hasta el momento, no se ha informado de daños personales o materiales asociados al sismo.
Datos clave
- Fecha y hora: 02/12/2025 – 11:41:41 a. m.
- Magnitud: 4.6
- Profundidad: 44 km
- Intensidad: III-IV en Bellavista (Callao)
- Epicentro: 56 km al SO de Bellavista, Callao
- Código de reporte: IGP/CENSIS/RS 2025-0786
- No se reportan daños.