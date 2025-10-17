Agentes de la División de Homicidios de la Policía Nacional del Perú tomaron declaración al suboficial de tercera Luis Magallanes, señalado como responsable del disparo que ocasionó la muerte del ciudadano Eduardo Ruiz Sanz durante la protesta ocurrida en el Centro de Lima.

La diligencia se realizó en el Hospital de la Policía, donde el agente continúa internado.

Imágenes difundidas por Canal N mostraron el momento en que Magallanes respondía a las preguntas de los efectivos policiales desde una cama, con una vía conectada a su mano izquierda.

En la intervención participaron al menos cuatro efectivos, tres de ellos con chalecos que llevaban la inscripción “Policía Homicidio” en la parte posterior.

La toma de declaración forma parte de las diligencias dispuestas tras su identificación como autor del disparo que provocó el fallecimiento de Ruiz Sanz.

