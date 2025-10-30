La Municipalidad de Santiago de Surco ejecutó un operativo en la urbanización Los Álamos para recuperar un espacio público ubicado frente a la vivienda vinculada a la congresista María Acuña.

La intervención se llevó a cabo durante la madrugada con participación de la Policía Nacional y personal de serenazgo, quienes colocaron muretes para asegurar la zona.

Según informó la comuna, la acción se concretó pese a intentos de impedir el procedimiento. A través de su cuenta oficial en X, la municipalidad señaló que la medida busca reforzar la autoridad local.

“En Surco la ley se cumple por igual para todos”, indicó la entidad en su publicación, donde difundió imágenes del operativo realizado al amanecer.

Las autoridades precisaron que esta área forma parte de un parque público y que ya se había logrado recuperar un tramo en una intervención previa.

🚧 EN SURCO, LA LEY SE CUMPLE POR IGUAL PARA TODOS



Con el apoyo de la @PoliciaPeru y nuestro personal de Serenazgo, se hizo respetar el principio de autoridad en la vivienda vinculada a la congresista María Acuña, ubicada en la urbanización Los Álamos.



— Municipalidad de Santiago de Surco (@munisurco1) October 30, 2025