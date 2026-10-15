Un movimiento sísmico fue registrado la noche de este miércoles 14 de octubre en el distrito de Chosica, región Lima, según reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
El evento ocurrió a las 8:16 p.m. y alcanzó una magnitud de 3.6, según los datos difundidos por el Centro Sismológico Nacional.
El epicentro del sismo se localizó a 4 kilómetros al norte de Chosica, en Lima.
El fenómeno tuvo una profundidad de 84 kilómetros y presentó una intensidad de nivel II en Chosica.
Como se recuerda, el Perú forma parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona caracterizada por una elevada actividad sísmica y volcánica.
Debido a esta condición geológica, el territorio nacional registra movimientos telúricos con frecuencia y las autoridades mantienen un monitoreo permanente de estos fenómenos.
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