Un movimiento sísmico fue registrado la noche de este miércoles 14 de octubre en el distrito de Chosica, región Lima, según reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El evento ocurrió a las 8:16 p.m. y alcanzó una magnitud de 3.6, según los datos difundidos por el Centro Sismológico Nacional.

El epicentro del sismo se localizó a 4 kilómetros al norte de Chosica, en Lima.

El fenómeno tuvo una profundidad de 84 kilómetros y presentó una intensidad de nivel II en Chosica.

REPORTE SÍSMICO: IGP/CENSIS/RS 2026-0734 Fecha y Hora Local: 14/10/2026,20:16:04 Magnitud: 3.6 Profundidad: 84 km Latitud: -11.90 Longitud: -76.71 Intensidad: III Chosica Referencia: 4 km al N de Chosica, Lima - Lima https://t.co/gLfLlDA1xE — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) October 15, 2026

Como se recuerda, el Perú forma parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona caracterizada por una elevada actividad sísmica y volcánica.

Debido a esta condición geológica, el territorio nacional registra movimientos telúricos con frecuencia y las autoridades mantienen un monitoreo permanente de estos fenómenos.

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