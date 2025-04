En los últimos días el lote defectuoso de suero fisiológico de Medifarma ha seguido cobrando vidas de pacientes atendidos en diversas clínicas del país, como el caso de Rosa Castro Ventura, enfermera (38), y de Alejandra Landers, arquitecta (26). Un extrabajador de Medifarma reveló que el equipo de análisis de los cloruros ya presentaba errores.

Como se sabe, la Fiscalía investiga a los responsables del caso. Álex Gamarra Colchado, extrabajador del laboratorio Medifarma, quien tiene detención preliminar por su presunta participación en la fabricación del lote defectuoso señaló a “Punto Final” que nunca se ocultó y que fue despedido por la empresa que ahora pretendería responsabilizarlo del caso para “laverse las manos”.

El testigo clave aseguró no haber tenido intención ni conocimiento del daño causado por el producto alterado, y manifestó sentirse injustamente señalado como si fuera un asesino. Reveló que el equipo utilizado para analizar el suero presentaba constantes fallas técnicas, que eran conocidas por su jefa de turno, Evelyn Chura, quien no tomó medidas para corregirlas.

“El equipo donde analizamos cloruros… venía produciendo errores, como fallas en la red, como saturación del electrodo, fuga del titulador, en la bureta con el que se titulaba el suero entonces no solo mi persona sino todos los analistas que pasaban por el equipo siempre al detectar un valor mal en su resultado repetían el análisis”, indicó a “Punto Final” Gamarra.

Según el extrabajador, el equipo estaba en mal estado, armado con piezas improvisadas debido a la falta de repuestos, lo que pudo haber influido en la incorrecta evaluación del producto.

La investigación interna de Medifarma indica que el lote 2123624 fue fabricado la madrugada del 13 de diciembre en sus instalaciones de Ate, pero que no se activó el tanque triblender, lo que habría impedido la mezcla final adecuada. Además, se entregó una muestra incorrecta para análisis. El producto pasó a cuarentena y luego a control de calidad físico-químico, donde Gamarra realizó los análisis que arrojaron resultados no conformes, pero no informó a su superior. Esta cadena de fallas técnicas y administrativas es crucial en la investigación.

“Ese equipo se ha malogrado muchas veces y hasta lo han armado como un rompecabezas, porque ya no existen repuestos, ese equipo está armado hoy con una nueva tarjeta, por esa razón es que ya no funciona la bomba de lavado”, señaló al dominical.

Álex Gamarra ingresó a Medifarma en 2015 como auxiliar y luego fue analista de control de calidad durante siete años, sin haber culminado estudios técnicos. Ganaba un sueldo modesto y no solicitó aumento por falta de formación. Actualmente está siendo investigado por la Fiscalía de Santa Anita por su presunta responsabilidad en el caso.

El caso del lote defectuoso de suero fisiológico de Medifarma es una tragedia que ha cobrado ya siete vidas y expuesto a muchos pacientes a riesgos severos. Las fallas técnicas en el equipo de análisis, la falta de comunicación interna, y la posible negligencia en la fabricación y control del producto son elementos primordiales en las pesquisas.