Un trabajador de la Municipalidad de Surco falleció presuntamente tras presuntamente recibir una descarga eléctrica cuando podaba un árbol en plena vía pública.

Testigos relataron que el joven identificado como Joaquín Ortiz Yacua (23) arribó al jirón Sagitario poco antes del mediodía junto a dos compañeros, con el objetivo de retirar un árbol situado en el frontis de una vivienda.

La propietaria de la vivienda relató a RPP que el trabajador estaba utilizando la maquinaria en plena labor cuando de pronto comenzó a convulsionar.

Por su lado, los familiares de la víctima afirmaron que Joaquín habría recibido una descarga eléctrica, ya que el árbol estaba demasiado próximo a cables de alta tensión.

“Parece que ha sido el fallecimiento por los cables de alta [tensión], una descarga de alta tensión. ¿Qué ha pasado? Parece que con la máquina ha chocado el cable”, expresó la tía de la víctima a dicho medio.

Asimismo, el primo del trabajador solicitó a las autoridades que se abran de inmediato las indagaciones correspondientes, con el propósito de verificar si su familiar tenía la indumentaria adecuada para la labor o si existió negligencia en el caso.

La Municipalidad de Surco lamentó el fallecimiento del joven trabajador y transmitió sus condolencias a sus familiares. Asimismo, aseguró que otorgará a los deudos el apoyo correspondiente, junto con los beneficios sociales y laborales establecidos por ley.