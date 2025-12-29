El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Municipalidad Metropolitana de Lima concretaron un convenio que permitirá activar el Tren Lima Este, un nuevo servicio ferroviario de cercanías que unirá Lima con Chosica y beneficiará directamente a los distritos del este de la capital. El acto fue encabezado por el ministro Aldo Prieto y el alcalde Renzo Reggiardo, junto con representantes de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y ProInversión.

La firma del acuerdo marca el inicio formal de una etapa operativa para un proyecto que llevaba años en carpeta y que ahora se materializa gracias a una donación internacional de trenes que permitirá reducir costos y acelerar su puesta en funcionamiento.

El material rodante que será utilizado en el servicio proviene de una donación de la empresa CalTrain, operadora ferroviaria de California. El lote incluye 19 locomotoras, 90 coches de pasajeros y decenas de toneladas de repuestos, todos aptos para operar. Estos equipos arribaron al puerto del Callao entre julio y agosto de 2025.

Como parte del convenio, la Municipalidad de Lima entregará en uso este equipamiento al MTC, que se encargará de su implementación dentro del sistema de transporte público. El valor de la donación ha sido estimado en aproximadamente 900 millones de soles, lo que representa un ahorro significativo para el Estado peruano.

Servicio comenzará en horas punta con un esquema piloto

En su fase inicial, el Tren Lima Este funcionará bajo un esquema básico pensado para atender la mayor demanda de pasajeros. Por las mañanas, el recorrido será desde Chosica hacia Lima, mientras que por las tardes operará en sentido contrario. Este modelo permitirá evaluar el comportamiento del servicio antes de una ampliación progresiva.

La iniciativa se integra al Plan Maestro de Desarrollo Ferroviario al 2050, que busca construir una red moderna de trenes de cercanías para reducir la congestión vial, mejorar la conectividad urbana y acortar los tiempos de traslado en Lima y Callao.

Trabajo conjunto entre entidades del Estado

El convenio establece un esquema de coordinación entre el MTC, la Municipalidad de Lima, la ATU y ProInversión, entidades que asumirán funciones específicas para garantizar la operación, fiscalización y sostenibilidad del proyecto. Las autoridades coincidieron en que la articulación entre niveles de gobierno ha sido clave para destrabar una propuesta que permanecía estancada.

Durante la ceremonia, el alcalde de Lima resaltó que el entendimiento político actual permitió avanzar en un sistema de transporte que miles de ciudadanos del este de Lima vienen demandando desde hace años. Por su parte, el ministro Prieto sostuvo que este tipo de proyectos contribuye no solo a mejorar la movilidad, sino también a impulsar el desarrollo urbano y económico.