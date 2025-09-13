Los bomberos confirmaron el fallecimiento de tres obreros tras el derrumbe en una construcción en San Borja. Pese a los esfuerzos de rescate y la presencia de ambulancias y personal del SAMU, los trabajadores no sobrevivieron.
Vecinos relataron que un gran bloque de concreto cayó sobre ellos mientras se realizaban trabajos en la zona.
