Los bomberos confirmaron el fallecimiento de tres obreros tras el derrumbe en una construcción en San Borja. Pese a los esfuerzos de rescate y la presencia de ambulancias y personal del SAMU, los trabajadores no sobrevivieron.

Vecinos relataron que un gran bloque de concreto cayó sobre ellos mientras se realizaban trabajos en la zona.

Te puede interesar

TAGS RELACIONADOS