Turismo de vacunas atrae a miles de peruanos hacia Estados Unidos. Solo en este mes de abril, aproximadamente 35 mil peruanos viajaron al país del norte mayormente para vacunarse contra el covid-19, pues las autoridades norteamericanas aplican el fármaco indistintamente tanto a los residentes como a los visitantes ocasionales. Así lo señaló el presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viaje y Turismo (APAVIT), Ricardo Acosta Rodríguez-La Rosa, quien precisó que la cifra de nacionales que se trasladan al país de Joe Biden ha ido en aumento, pues en febrero fueron 10 mil y en marzo 21 mil.

En ese sentido, reveló que la fuerte demanda ha provocado el alza de los pasajes hasta en más del 150%. Los boletos que en temporadas normales oscilaban entre 500 a 700 dólares ahora se consiguen hasta en 2 mil, pero igual los usuarios pagan.

“Les sale más barato viajar a Estados Unidos que pagar por un balón de oxígeno o ir a una clínica privada donde le cobrarán no menos de 100 mil soles el tratamiento”, indicó el especialista.

Ricardo Acosta, presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viaje y Turismo (APAVIT).

Agregó que a los usuarios ahora no les importa viajar con escalas o en clase económica. Lo único que buscan es llegar a su destino para vacunarse.

Según dijo, los destinos más frecuentes son, en ese orden: Dallas, Houston, New York, Miami, Orlando y Los Ángeles. “Hay turistas de vacuna de dos tipos: los que se quedan treinta días para colocarse las dos dosis de Pfizer o Moderna, y los que se quedan cinco días, se ponen la primera vacuna, regresan al Perú y luego de tres semanas vuelven a Estados Unidos para la segunda dosis”, manifestó.

“Estados Unidos está dando la posibilidad de vacunar gratis, lo cual es una gran idea porque ha vuelto a dar movimiento a las líneas aéreas, alquiler de carros, restaurantes, hoteles, parques temáticos, tours, etc, es decir está reactivando la economía que había sido golpeada por efectos de la pandemia”, señaló.

De otro lado, reveló que su sector ha sido uno de los más golpeados en el país por culpa del coronavirus. Desde el año pasado han cerrado 100 mil restaurantes, hay un millón de desempleados y el 50% de las agencias de viajes han tenido que dejar de laborar. Además de ello, el gobierno no les ha dado ayuda directa para sobresalir en esta crisis. “Ha sido devastador, fatal. Será el sector que más tiempo lleve en recuperarse, encima no hemos tenido ayuda del gobierno. Cuando todo se normalice va a haber un problema social, pues hay cientos de miles de trabajadores en suspensión perfecta que no van a volver a ser contratados”, indicó.

CITAS PARA VISA SUSPENDIDAS

Y debido a la emergencia sanitaria, la embajada de los Estados Unidos no está habilitando las citas para obtener una visa para ese país, salvo las de emergencia. Los solicitantes cuyas citas se reprogramen recibirán un correo electrónico automático del Servicio de citas de visa de EE. UU. confirmando el nuevo día y hora.

Además, la capacidad para las entrevistas de visas de inmigrantes es limitada. La legación extranjera dijo que están trabajando para ofrecer un máximo de citas siguiendo las regulaciones de salud pública.

Se supo que a la fecha son 19 los estados en USA que permiten que se vacunen contra la COVID-19 a extranjeros, incluso en farmacias, universidades, supermercados o plazas públicas. En algunos lugares se ha desmentido que los turistas que lleguen a ser vacunados sufran el retiro de su visa.

Texas y Arizona son dos estados donde “no hay requisitos de residencia o ciudadanía para recibir la vacuna del covid-19, y no se requiere un número de seguro social; es abierto a los que la necesiten”.

