Los alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) iniciaron este jueves una toma de sus instalaciones para exigir atención a una serie de reclamos que, según indicaron, aún no han sido resueltos por las autoridades universitarias.

Entre los principales pedidos de los estudiantes se encuentra la aprobación del reglamento de tacha docente. En declaraciones a RPP, una representante del Centro Federado de Derecho y Ciencias Políticas explicó la relevancia de esta medida y por qué consideran necesario que sea atendida.

“Esta tacha docente permite que no haya profesores mediocres. ¿A qué nos referimos con la mediocridad? A profesores que no asisten a clases, profesores que no cuentan con un sílabo, profesores que vienen cuando se les da la gana y todo ello, ¿no? Profesores que no garantizan la calidad académica que en realidad debe tener nuestra universidad”, expresó.

Los estudiantes señalaron que ya presentaron una solicitud formal para establecer una mesa de trabajo y diálogo con el decano de la facultad, con el objetivo de abordar sus reclamos y encontrar posibles soluciones. Sin embargo, indicaron que hasta la fecha no han recibido una respuesta.

En ese sentido, los alumnos no tiene como objetivo solicitar la salida del decano de la facultad. Precisaron que su principal demanda es lograr “que se apruebe algo que durante muchos años se debió aprobar”.

“Nosotros somos estudiantes, no somos delincuentes. No es que nosotros queramos perder clases; creo que la mayoría trabajamos, estudiamos. Esta medida es básicamente como la última medida de fuerza, porque no nos hacen caso”, añadió.

En ese sentido, señaló que los estudiantes consideran que “ya agotaron” las vías de diálogo disponibles antes de adoptar la medida de protesta. Precisó que la toma de la facultad no tiene carácter indefinido, ya que concluirá una vez que el decano acepte instalar la mesa de diálogo solicitada por los universitarios.

Ante la toma de la facultad, la UNMSM comunicó que las clases programadas para este jueves en dicha sede se desarrollarán de manera virtual. No obstante, precisó que las actividades académicas en las demás facultades de la casa de estudios continúan con normalidad.