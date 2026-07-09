Un violento asalto se registró la mañana de este jueves en la avenida El Derby, en el distrito de Santiago de Surco, donde un hombre resultó herido de bala y otro permanece desaparecido tras el robo de una mochila que, según la versión del conductor, contenía oro, según informó Canal N.

El ataque ocurrió alrededor de las 5:30 a. m., cuando el vehículo se dirigía hacia el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. De acuerdo con el testimonio brindado a la Policía Nacional, ambos ocupantes habían recogido minutos antes una mochila con oro en un inmueble ubicado en la avenida El Polo.

Más de diez disparos durante el asalto

Según la declaración del conductor, entre cuatro y cinco delincuentes descendieron de otro vehículo y abrieron fuego en repetidas ocasiones para obligarlos a detenerse.

Durante el ataque, César Augusto Espinoza Hernández, de 46 años, recibió un impacto de bala en el brazo derecho. A pesar de la lesión, logró conducir hasta el Hospital Cayetano Heredia, donde permanece internado recibiendo atención médica.

Conductor denuncia que su acompañante fue secuestrado

Espinoza Hernández manifestó a los agentes que los delincuentes no solo se apoderaron de la mochila con oro, sino que además se llevaron por la fuerza al copiloto del vehículo.

El herido indicó que conoce a su acompañante únicamente con el apelativo de “Urbano” y aseguró desconocer el paradero tanto del hombre como de los atacantes.

Asimismo, declaró que no sabe cuál era la cantidad de oro transportada ni quién era el propietario del cargamento.

Hasta el momento, la Policía mantiene abierta la investigación para determinar si se trata de un presunto secuestro o de otro delito vinculado al asalto.

Criminalística busca identificar a los responsables

Peritos de Criminalística llegaron horas después al lugar del ataque para recoger casquillos de bala y otras evidencias que permitan reconstruir lo ocurrido.

Las diligencias también buscan identificar el inmueble exacto de la avenida El Polo donde fue recogida la mochila con oro, ya que el conductor no pudo precisar la dirección.

Durante la inspección, las autoridades comprobaron que el tramo de la avenida El Derby donde ocurrió el ataque no cuenta con cámaras de videovigilancia, situación que podría dificultar la identificación de los responsables.

La Policía Nacional continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos y ubicar al copiloto desaparecido.