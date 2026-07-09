Un tráiler que transportaba una excavadora de gran tamaño quedó atascado bajo el puente Aviación, en la Vía Expresa de Javier Prado, en el distrito de San Borja, luego de que el conductor intentara cruzar la estructura sin considerar la altura de la carga.

El incidente provocó restricciones en el tránsito y una fuerte congestión vehicular en una de las principales arterias de la capital.

🚨 #LOÚLTIMO | Camión de carga pesada quedó 'atorado' en puente cerca a la estación La Cultura del tren en Javier Prado con Aviación en San Borja. pic.twitter.com/rhrNx49mo9 — Roger García (@Aderly) July 9, 2026

Accidente generó congestión en la Vía Expresa

Como consecuencia del impacto, el vehículo pesado quedó inmovilizado bajo el puente, bloqueando por completo uno de los carriles de la Vía Expresa de Javier Prado.

La restricción afectó el desplazamiento de cientos de conductores y pasajeros que transitaban por la zona, además de generar tráfico en la avenida Javier Prado y en vías aledañas.

Según la información preliminar, el conductor no habría considerado las dimensiones de la excavadora antes de ingresar al paso inferior.

Autoridades realizaron coordinaciones para retirar la unidad

Tras el incidente, las autoridades de tránsito iniciaron las coordinaciones para retirar el tráiler y restablecer la circulación vehicular.

Hasta el momento, no se han reportado personas heridas a consecuencia del accidente. Tampoco se ha informado sobre posibles daños estructurales en el puente, situación que deberá ser evaluada por las autoridades competentes.