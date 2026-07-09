El papa León XIV podría protagonizar un hecho inusual en su visita al Perú: recoger personalmente su Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico peruano, cuya renovación ya fue gestionada por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

La jefa del Reniec, Carmen Velarde, reveló que el documento ya fue emitido e impreso tras una campaña de documentación realizada en el Vaticano en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores. La iniciativa permitió renovar la identificación de ciudadanos peruanos residentes en el extranjero, incluido el pontífice.

“El Papa ya renovó el DNI. Nosotros nos acercamos al Vaticano para hacerle su trámite de DNI electrónico”, señaló la funcionaria. Agregó que espera que el líder de la Iglesia Católica pueda recibir personalmente el documento durante su visita al Perú.

Velarde recordó que León XIV conserva la nacionalidad peruana, por lo que mantiene vigente su documento de identidad. Sin embargo, precisó que, debido a su edad, está exonerado de la obligación de participar en los procesos electorales.

“Hicimos un trabajo muy bonito con relaciones exteriores, nos fuimos a documentar a los peruanos al extranjero y si muchos de ellos han podido votar ha sido porque han tenido documento de identidad electrónico que el Reniec les ha dado”, expresó.

CAMPAÑA

Mediante un trabajo conjunto entre Reniec y la Cancillería, se dio la campaña “Identificación sin Fronteras”, que permitió el envío de registradores, primero a Roma y después a Milán, en Italia.

De concretarse la entrega, el Reniec sumaría un hecho simbólico al recibir al Santo Padre para la entrega de su DNI renovado.