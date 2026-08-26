Los vecinos de la Asociación Ecológica Los Ángeles de California en Chosica, deben cruzar a diario un precario puente rústico construido con tablas y sostenido por tres palos de madera. La estructura conecta el sector 1 con el sector 2 de la zona y representa un riesgo para los pobladores, quienes aseguran que atraviesan el lugar con temor debido a las condiciones en las que se encuentra.

Durante un enlace en vivo para Exitosa, uno de los residentes, identificado como Juanito, explicó la difícil situación que enfrentan quienes viven en este sector.

“Es triste y lamentable esta situación que vivimos por esta zona. Estamos viendo que este peligro que corremos, pues número uno, hablando de este puente, pues mira cómo se ve este puente que está totalmente deteriorado”, expresó el hombre a dicho medio.

“Todavía nosotros que somos de acá conocedores y todo, ya sabemos cuánto resiste. Pero mira las personas que vienen de otros lugares, nos visitan, niños a diario que pasan. Ahí está el colegio arriba”, agregó.

La precariedad de la estructura también se evidencia en su soporte. El puente está sostenido por tres palos de madera y, en la parte inferior, en lugar de contar con una base de concreto que garantice su estabilidad, se apoya únicamente sobre dos rocas, lo que incrementa el riesgo para los vecinos que utilizan este paso diariamente.

El vecino señaló que el alcalde de Lurigancho-Chosica habría acudido a la zona para conocer de cerca las condiciones del puente.

“Ellos vienen varias veces, muchas veces, y nos ofrecen soluciones. Pero nosotros solamente recibimos promesas. Nos alegramos, pasa un tiempo y luego se olvidan, ya no hay nada. Por eso estamos así, como usted puede ver. Si alguna de las autoridades, señorita, hubiera sido consciente de nuestra situación...”, expresó.