Un camión furgón se volcó tras colisionar contra un poste en la vía Pasamayito, a la altura de la séptima zona de Collique, en el distrito de Comas. El accidente dejó dos personas heridas y parte de la carga de rollos de hilo desperdigada sobre la pista.

Según información policial difundida por América Noticias, el vehículo descendió a gran velocidad durante varias cuadras antes de impactar contra la estructura y terminar volcado en la vía. La unidad de transporte sufrió daños de consideración.

Vecinos del sector acudieron al lugar para auxiliar a los ocupantes. El conductor permaneció atrapado en la cabina después del impacto.

Conductor y acompañante fueron trasladados al Hospital Sergio Bernales

La Policía identificó al conductor como Jorge Manuel Roncal Choroco, quien sufrió lesiones y no pudo abandonar la cabina por sus propios medios.

El acompañante fue identificado como Yaxon Calle Alberca, de 18 años. De acuerdo con la información proporcionada por fuentes oficiales, el joven saltó del vehículo cuando este se encontraba en movimiento al advertir que avanzaba sin control.

Los dos heridos fueron trasladados al Hospital Nacional Sergio E. Bernales, en Comas, para recibir atención médica. Según el reporte difundido, su pronóstico era reservado.

Vecinos alertan por accidentes en la vía Pasamayito

El accidente ocurrió en un sector de Pasamayito que los residentes identifican como la “curva del diablo”, donde vecinos han reportado reiterados siniestros de tránsito.

Según el reporte de América Noticias, desde la inauguración de este tramo de Pasamayito, a fines de 2022, se han registrado más de 20 accidentes de tránsito en la zona.

Los residentes señalaron que varios de estos accidentes estarían relacionados con maniobras de los conductores y expresaron preocupación por la seguridad vial del sector.

La vía cuenta con medidas como muros de contención, reductores de velocidad y señalización. Pese a ello, los vecinos solicitaron reforzar las acciones preventivas ante el riesgo para conductores, pasajeros y peatones.