Más de 15 mil personas gestionaron su pasaporte electrónico de urgencia en la Agencia de Atención al Ciudadano del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

El servicio está dirigido a viajeros que enfrentan la pérdida, robo o vencimiento de su documento poco antes de realizar un viaje internacional.

Para solicitarlo, los pasajeros deben presentar su DNI, tarjeta de embarque o boleto con una salida internacional programada dentro de las siguientes ocho horas y el comprobante del pago de S/ 120.90, realizado mediante el Banco de la Nación o Págalo.pe. El procedimiento es digital y no requiere fotografías físicas, fotocopias ni intermediarios.

La atención se realiza en el segundo piso del terminal aéreo y está disponible todos los días, durante las 24 horas, incluidos domingos y feriados.

Migraciones recomendó acudir con anticipación, debido a que algunas solicitudes se generan cuando los viajeros descubren que su documento está vencido, deteriorado o extraviado en el Puesto de Control Migratorio.