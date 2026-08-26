Un menor de seis años falleció luego de ser atropellado por una miniván en las inmediaciones del colegio Francisco Bolognesi, ubicado a pocos metros del cruce de la calle 3 con la avenida Arquitectos, en el asentamiento humano Las Lomas, Ventanilla.

Según las primeras informaciones recogidas en el lugar, el menor habría cruzado la vía para dirigirse a una panadería. Al regresar, fue impactado por la miniván.

Tras el accidente, el conductor de la miniván llevó al menor al Centro de Salud Materno Infantil Pachacútec Perú-Corea; sin embargo, los médicos confirmaron que llegó sin vida.

Los vecinos expresaron su preocupación debido a que el accidente ocurrió a pocos metros de un colegio, donde estudian menores durante los turnos de mañana y tarde.

De acuerdo con los vecinos consultados por RPP, la zona registra a diario un intenso tránsito de autos, mototaxis y vehículos de carga pesada, debido al cierre de un tramo de la avenida Néstor Gambeta.

Los residentes señalaron que, pese al frecuente desplazamiento de escolares por la zona, el sector no cuenta con semáforos ni rompemuelles y presenta una vía que consideran demasiado estrecha.

Ante lo ocurrido, los residentes hicieron un llamado a las autoridades para reforzar la seguridad en la zona y evitar que hechos similares vuelvan a cobrar la vida de otro menor.

El conductor de la miniván fue intervenido y llevado a la comisaría del sector, donde permanece mientras se desarrollan las diligencias para determinar las circunstancias del accidente y establecer las responsabilidades correspondientes.

Las investigaciones del caso estarán a cargo de la Unidad Especializada de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional del Perú (PNP), que deberá determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.