El exgerente de Gestión Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), José Edilberto Samamé Blas, cumple este miércoles el plazo de 48 horas de detención preliminar dispuesto en su contra, mientras permanece recluido en la sede del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) del Cercado de Lima.

El exfuncionario es investigado por el presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, en el marco de las investigaciones por las fallas logísticas que impidieron la instalación de mesas de sufragio durante los comicios del último domingo.

Investigación por fallas logísticas en Lima Sur

Según las autoridades, Samamé Blas es señalado como el principal responsable operativo de las demoras en la distribución del material electoral, lo que provocó que no se instalaran mesas de sufragio en diversos distritos de Lima Sur.

Entre las jurisdicciones afectadas figuran los distritos de Lurín, Pachacámac y San Juan de Miraflores, donde numerosos electores reportaron retrasos y dificultades para ejercer su derecho al voto.

La intervención policial contra el exgerente se produjo en la propia sede central de la ONPE, pocos minutos después de que presentara formalmente su carta de renuncia al cargo.

Exgerente reconoció responsabilidad operativa

En el documento presentado ante la institución electoral, Samamé Blas reconoció de forma explícita su responsabilidad operativa frente a las demoras en el traslado del material electoral hacia los locales de votación en Lima Sur.

Este reconocimiento forma parte de las diligencias que actualmente evalúan las autoridades encargadas del proceso penal.

Fiscalía evaluará prisión preventiva o comparecencia

Respecto a su defensa legal, en los últimos días acudió a las instalaciones de la Depincri el abogado penalista Juan Carlos Portugal, quien no confirmó públicamente si asumirá oficialmente el patrocinio del exfuncionario.

No obstante, el letrado indicó ante la prensa que durante la detención se habrían registrado “ciertas diligencias irregulares”, sin precisar mayores detalles.

Con el vencimiento del plazo de flagrancia este miércoles, el Ministerio Público deberá determinar en las próximas horas si solicita una medida de prisión preventiva o dispone que el investigado afronte el proceso bajo comparecencia.