Un grave accidente de tránsito se registró en el distrito de Ventanilla, luego de que una camioneta atropellara a una madre y a sus dos hijos menores en la puerta de ingreso a la Urbanización Los Jardines.

Según la información preliminar, la mujer caminaba junto a sus hijos por la vía pública cuando el vehículo, conducido por Javier Melchor Espinal, se aproximó al acceso de la urbanización. Al advertir el avance de la camioneta, los peatones se detuvieron para cederle el paso, pero el conductor realizó una maniobra imprudente, acelerando de forma repentina e impactando contra los tres.

Niño de ocho años fue arrollado por una de las ruedas

Las imágenes de cámaras de seguridad, difundidas por América Noticias, muestran que el impacto no detuvo de inmediato la marcha del vehículo. Una de las ruedas de la camioneta pasó por encima del cuerpo de uno de los menores, de ocho años.

Pese a haber resultado también herida, la madre auxilió de inmediato a su hijo sobre el pavimento. Minutos después, el conductor descendió de la unidad y trasladó al menor en la misma camioneta hacia el Hospital de Ventanilla. La mujer y el otro niño también fueron llevados para recibir atención médica urgente.

Estado de salud y situación legal del conductor

Los tres integrantes de la familia permanecen bajo observación médica debido a las contusiones sufridas, especialmente el menor que fue alcanzado por la rueda del vehículo. Las autoridades confirmaron que el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) de la camioneta está cubriendo los gastos médicos.

En tanto, el conductor quedó detenido en la comisaría de Ventanilla, mientras el área de tránsito de la Policía Nacional del Perú realiza los peritajes técnicos y revisa las grabaciones de seguridad. También se le practicará el dosaje etílico y otras pruebas de ley.

El informe final será remitido al Ministerio Público, que determinará si Melchor Espinal afrontará un proceso penal en libertad o con medidas restrictivas.